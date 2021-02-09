رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يوافق على منحة إسبانية لتحقيق بيئة آمنة للمرأة في قطاع السياحة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:16 م
حنفي جبالي
حنفي جبالي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية التعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة الحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة المرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية"، الموقعة في القاهرة بتاریخي 20201037 و2020118

وقالت نورا علي رئيسة لجنة السياحة بالبرلمان، أن هذه الخطابات المتبادلة تأتى محل التقرير لتمثل خيط جديد ضمن نسيج هذا الاهتمام المتنوع، بتوجيه المنحة موضوع التقرير للمجلس القومي للمرأة كجهة مستفيدة للمنحة وفق ماجاء بالخطابات المتبادلة موضوع التقرير المعروض.

وأكدت النائبة على أن الهدف من مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تُحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية" إلى دعم وزيادة قدرات المجلس القومي للمرأة، وذلك من خلال تحقيق الهدفين، الأول: هدف عام يتمثل في زيادة نسبة المشاركة للقوة العاملة من النساء في قطاع السياحة في مصر وتمكين المرأة من مواجهة المواقف الناتجة عن عدم المساواة، والثانى: هدف محدد يتمثل في تعزيز ثقة المرأة بنفسها، فضلًا عن خلق بيئات آمنة تتسم بالمساواة بين الجنسين في مجال العمل داخل قطاع السياحة في مصر.

وتابعت رئيسة اللجنة يتم صرف النفقات وفقا للقواعد الخاصة بوزارة السياحة والآثار في مصر، موضحة أن المنحة محل الاتفاق المعروض توضع في حساب البنك المركزى المصرى في حساب خاص ولا يقبل أى إيداعات في هذا الحساب والسحب يتم فقط من خلال المجلس القومى للمرأة، ووتدخل الخطابات المتبادلة حيز النفاذ من تاريخ استلام الوكالة الإسبانية إخطارًا من الحكومة المصرية يُفيد باستيفائها للمتطلبات القانونية اللازمة للنفاذ

ونصت الاتفاقية على مادة وحيدة هي: ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشان تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية " الموقعة في القاهرة بتاريخي 20201027 و2020118، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق عبد الفتاح السيفي صدر برئاسة الجمهورية في 16 جمادى الأولى سنة 1443 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020

ونصت المذكرة إيضاحية للاتفاقية وفقا للخطابات المتبادلة، تقدم الوكالة الإسبانية التعاون الدولي من أجل التنمية الوكالة الإسبانية منحة بمنع 200 ألف يورو لتمويل المشروع، وهي منحة لصالح المجلس القومي للمرأة باعتباره الجهة المستفيدة من المشرع وطبقا للخطابات المتبادلة، تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع 29 شهرا تبدا من تاريخ اعتماده من الحكومة المصرية، وتمكن من هذه الفترة من خلال إبرام خطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية در تفضي الخطابات المتبادلة بأن يودع مبلغ المنحة في حساب البنك المركزي المصري باسم المشروع، على أن يكون هذا الحساب غير قابل لأية إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية

وتدخل الخطابات المتبادلة حيز النفاذ من تاريخ استلام الوكالة الإسبانية إخطارا من الحكومة المصرية يفيد باستيفاء هذا المتطلبات القانونية اللازمة للنفاذ، ولتشرف وزارة الخارجية برفع الأمر.

موضوعات متعلقة

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

اعترافات «سفاح الجيزة»: قتلت صديقي وقلت لسائق سيارة أجرة «دي رخامة»

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

الصور

image description

تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط

image description

توجيه عاجل من محافظ دمياط بشأن تطوير كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يناقش خطة رصف وصيانة الطرق

image description

ننشر تفاصيل إنشاء «كوكر» أول مجزر آلي ومحجر بيطري بدمياط

image description

منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: الدولة تولى أهمية كبيرة لمشروع تنمية بحيرة البردويل

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

هدية الرئيس.. «مستقبل وطن» ينظم قافلة مساعدات لأهالي عزبة الهجانة (فيديو)

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021

«إياتا»: عام 2020 كان الأسوأ لشركات الطيران الأفريقية

السفير الأمريكي في فيتنام يصدر أغنية للاحتفال بالعام القمري الجديد

الخبراء يدعون لوضع كمامات أكثر جودة وفعالية

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

«جوته» ينظم مناقشة أونلاين لفنانى الإقامة الفنية الرقمية

حفل توقيع كتاب «سلة الحكايات» بالقومي لثقافة الطفل

الغربي عمران: أقتران روايتي بصاحب نوبل شرف كبير

أطفال وشباب «برنا آرت» يتحدون كورونا بمعرض فني