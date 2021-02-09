تموين الدقهلية: توفير السلع لـ4 آلاف منفذ وجمعيتي وجمعية تعاونية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية، أن الشركة العامة لتجارة الجملة بالمحافظة توفر احتياجات السوق من السلعة التموينية بعدد 28 سلعة منها الزيت والسكر والأرز المكرونة، لـ4 آلاف منفذ تمويني ومشروع جمعيتي والجمعيات التعاونية.وأوضح - في تصريحات خاصة للدستور، على هامش الجولة التموينية لمسؤولي وزارة التموين بالدقهلية اليوم - أنه يتم أيضا توفير رغيف الخبز المدعم المطابق للمواصفات، من خلال 1802 مخبزا على مستوى محافظة الدقهلية.ويبلغ الدعم الحكومي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في الموازنة المالية ما يقرب من 89 مليار جنيه دعما للسلع التموينية، و38 مليار جنيه للتموين، و51 مليار جنيه للخبز، لتوفير السلع لنحو 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف من المقررات التموينية.ويحصل الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية 50 جنيها لأول 4 أفراد وباقي الأفراد 25 جنيها كل شهر، يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، بالإضافة إلى شراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.