رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تموين الدقهلية: توفير السلع لـ4 آلاف منفذ وجمعيتي وجمعية تعاونية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:16 م
قافلة تموينية
قافلة تموينية
نرمين محمود الدهان
طباعة
كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية، أن الشركة العامة لتجارة الجملة بالمحافظة توفر احتياجات السوق من السلعة التموينية بعدد 28 سلعة منها الزيت والسكر والأرز المكرونة، لـ4 آلاف منفذ تمويني ومشروع جمعيتي والجمعيات التعاونية.

وأوضح - في تصريحات خاصة للدستور، على هامش الجولة التموينية لمسؤولي وزارة التموين بالدقهلية اليوم - أنه يتم أيضا توفير رغيف الخبز المدعم المطابق للمواصفات، من خلال 1802 مخبزا على مستوى محافظة الدقهلية.

ويبلغ الدعم الحكومي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في الموازنة المالية ما يقرب من 89 مليار جنيه دعما للسلع التموينية، و38 مليار جنيه للتموين، و51 مليار جنيه للخبز، لتوفير السلع لنحو 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف من المقررات التموينية.

ويحصل الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية 50 جنيها لأول 4 أفراد وباقي الأفراد 25 جنيها كل شهر، يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، بالإضافة إلى شراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.

موضوعات متعلقة

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

«النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع «قانون المرور»

حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 9-2-2021

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

الصور

image description

«سعد» يتفقد وحدة طب الأسرة «أولاد إبراهيم» ضمن مشروعات «حياة كريمة»

image description

«الجمال» يُعلن صدور 3 قرارات جمهورية بتعيينات بجامعة أسيوط

image description

«أسيوط»: متابعة دورية لمشروعات مبادرة «حياة كريمة» بمركز منفلوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد إجراءات السلامة بمصنع الأسمدة بمنقباد

image description

ياسر عبدالفتاح أبوهندية نقيبًا للمحامين بدمياط

الأكثر قراءة

هدية الرئيس.. «مستقبل وطن» ينظم قافلة مساعدات لأهالي عزبة الهجانة (فيديو)

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

حقيقة وقف صرف الكمامات ضمن «تموين فبراير»

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

السفير الأمريكي في فيتنام يصدر أغنية للاحتفال بالعام القمري الجديد

الخبراء يدعون لوضع كمامات أكثر جودة وفعالية

خبراء تعليم ألمان يحذرون من مخاطر الإغلاق على كثير من التلاميذ

سباق مع الزمن لإنقاذ محاصرين في نفق بشمال الهند

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

الغربي عمران: أقتران روايتي بصاحب نوبل شرف كبير

أطفال وشباب «برنا آرت» يتحدون كورونا بمعرض فني

«الثقافة» توثق عروض المسرح الكنسي مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الأقصر تناقش الثقافة ودورها في بناء ثقافات الشعوب