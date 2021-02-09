هشام تمراز نائبًا لرئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور هشام كامل تمراز، نائبًا لرئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.جدير بالذكر أن د هشام كامل عبد اللطيف تمراز أستاذ ورئيس قسم الهندسة القوى والآلات الكهربية بجامعه عين شمس تقلد مناصب عده داخل هندسه عين شمس.ونستعرض فمايلي المؤهلات العلمية:- حصل على بكالوريوس هندسة القوى الكهربائية عام 1984 بتقدير امتياز- ماجستير هندسة القوى الكهربية - جامعة عين شمس - عام 1988- دكتوراه هندسة القوى الكهربية - جامعة واترلو – كندا - عام 1992كما تدرج في العديد من الوظائف وصولًا الي نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.- بدأ رحلته الأكاديمية معيدًا بكلية الهندسة - جامعة عين شمس عام 1984.- عمل مدرس مساعد كلية الهندسة – جامعة عين شمس – قسم القوى الكهربية عام 1988 -1992- باحث – جامعة واترلو – كندا – قسم الهندسة الكهربية –عام 1989- مدرس كلية الهندسة – جامعة عين شمس – قسم القوى الكهربية – عام 1992-1997- أستاذ زائر – جامعة واترلو – كندا – قسم الهندسة الكهربية 1992- أستاذ مساعد – كلية الهندسة – جامعة عين شمس 1997-2005- أستاذ – كلية الهندسة – جامعة عين شمس – قسم القوى الكهربية 2005 وكيل كلية الهندسة لشئون البيئة وخدمة المجتمع – جامعة عين شمس عام 2010-2011 - رئيس قسم القوى والآلات الكهربية – كلية الهندسة – جامعة عين شمس