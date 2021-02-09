سقوط صاحب مخبز اختلس 223 ألف جنيه من أموال الدعم

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدي بمحافظة الجيزة، لاستيلائه على مبلغ 223 ألف و924 جنيها من أموال الدعم دون وجه حق.وتبين تلاعب المتهم واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجها فعليًا، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.