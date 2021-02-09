أمير الكويت يستقبل وزير الخارجية التركي

استقبل أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، الذي يجري جولة خليجية تشمل الكويت وقطر وعسلطنة عمان، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تركية اليوم الثلاثاء.كما التقى تشاويش أوغلو ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.وتم خلال اللقائين بحث العلاقات المشتركة بين تركيا والكويت، وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية الحالية.وقال تشاويش أوغلو في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”، عقب اللقائين “نقلنا لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تحيات وأطيب تمنيات الرئيس رجب طيب أردوغان”.وأضاف “تسود أجواء إيجابية حاليا في منطقة الخليج بفضل الوساطة التي قامت بها الكويت، ونهنئ الكويت على جهودها الدبلوماسية الناجحة”.