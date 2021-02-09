استعجال التحريات في اتهام شخص بفك شفرات القنوات بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، برئاسة محمود صلاح، بسرعة اجراء التحريات في اتهام صاحب محل للإلكترونيات بفك الشفرات للقنوات الفضائية.كانت تمكنت وحدة مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عدد من أجهزة الاستقبال "الريسيفر" ماركات مختلفة مجهزة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، عدد من الوصلات للاتصال بالإنترنت بحوزة صاحب محل للإلكترونيات كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وذلك لقيامه بيع وتداول أجهزة الاستقبال "الريسيفر" المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت بالمخالفة للقانون.بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة،وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.