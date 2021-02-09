1197 إصابة جديدة و39 وفاة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الثلاثاء تسجيل 1197 إصابة جديدة و39 حالة وفاة خلال 24 ساعة، بينما تلقى التطعيم بلقاح كورونا 307 آلاف و357 شخصا.وقال بيان لوزارة الصحة اليوم الثلاثاء إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 426 ألفا و93 حالة، وقد تعافى منها 404 آلاف و676 حالة بينما توفى 8071 حالة.وأوضح البيان أنه تم نقل 1593 حالة إلى المستشفيات منها 285 حالة في وحدات العناية المركزة.