رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أفغانستان تشكر الهند على تزويدها بـ500 ألف جرعة من لقاح كورونا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:07 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
أ ش أ
طباعة
أعرب الرئيس الأفغاني أشرف غاني اليوم الثلاثاء عن شكره لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على تزويد الهند لأفغانستان ب500 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في هذا الوقت الحرج.

وأكد غاني - خلال محادثات رفيعة المستوى أجراها مع رئيس الوزراء الهندي، عبر خاصية الفيديو كونفرس - أن الهند تعد شريكا حقيقيا في تنمية أفغانستان.

من جانبه، أعرب مودي - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية - عن قلق بلاده إزاء تصاعد العنف في أفغانستان وعمليات القتل التي تستهدف الأبرياء والصحفيين كما دعا إلى وقف فوري لها.

وقال مودي إن الهند وأفغانستان تأملان في رؤية المنطقة خالية من الإرهاب، كما أضاف أن الهند تدعم عملية السلام بمشاركة وقيادة الأفغان.

بدورهما، وقع وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمار ونظيره الهندي سوبرراهمانيام جيشانكار اتفاقية مشروع سد "شحتوت" المتوقع أن يوفر المياه النظيفة لنحو مليوني شخص في كابول، وسيكون هو السد الثاني الذي ستبنيه الهند في أفغانستان.

وقال مسئولون أفغان إن التكلفة التقديرية للسد ستبلغ نحو 236 مليون دولار وسيستغرق استكماله نحو ثلاث سنوات، كما سيسمح السد لشبكات الري بتغطية 4000 هكتار من الأراضي في منطقتي "شارسياب" و"خيرأباد".

موضوعات متعلقة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات أحكام قانون المرور

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

تابع.. تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات 2021 لمشاهدة الأهلي

الصور

image description

«أسيوط»: متابعة دورية لمشروعات مبادرة «حياة كريمة» بمركز منفلوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد إجراءات السلامة بمصنع الأسمدة بمنقباد

image description

ياسر عبدالفتاح أبوهندية نقيبًا للمحامين بدمياط

image description

محافظ دمياط تقود حملة لرفع الإشغالات بعمر أفندى ومحيط قصر الثقافة

image description

محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بشبكة انحدار صرف الدعايم

الأكثر قراءة

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

«النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع «قانون المرور»

الحكومة توضح حقيقة إلغاء معاش المرأة المطلقة

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

خبراء تعليم ألمان يحذرون من مخاطر الإغلاق على كثير من التلاميذ

سباق مع الزمن لإنقاذ محاصرين في نفق بشمال الهند

التلوث الناتج عن الوقود الأحفوري مسؤول عن واحدة من كل 5 وفيات مبكرة

وفاة المؤلف وكاتب السيناريو الفرنسي جان كلود كاريير

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

«الثقافة» توثق عروض المسرح الكنسي مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الأقصر تناقش الثقافة ودورها في بناء ثقافات الشعوب

ثقافة القليوبية تناقش دور الأسرة في التعامل مع ذوي الهمم

«ثقافة الإسكندرية» تناقش أهمية الوعي السياحي