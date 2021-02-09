أوكرانيا: التطعيم ضد كورونا يبدأ الأسبوع المقبل

قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الثلاثاء، إن التطعيم ضد فيروس كورونا سيبدأ الأسبوع المقبل في بلاده.وأضاف ستيبانوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أن المرحلة الأولى من التطعيم ستضم الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا وهؤلاء الذين يبلغ أعمارهم 60 سنة فأكثر، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 3.9 مليار هريفنا أوكرانية للتطعيم ضد كورونا.ومن المقرر أن تحصل أوكرانيا على 8 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لكورونا من مرفق كوفاكس الذي تقوده منظمة الصحة العالمية، وستصل الدفعة الأولى من لقاح فايزر الذي يضم 117 ألف جرعة في منتصف فبراير الجاري.ووقعت أوكرانيا على اتفاق لشراء 1.9 مليون جرعة من لقاح كورونا من شركة سينوفاك بيوتيك الصينية.