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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

وزارة التضامن الاجتماعي.. استعلام عن بطاقة الخدمة المتكاملة الرقم القومي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:18 م
جريدة الدستور
الدستور
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شهد محرك البحث العالمي "جوجل" تساؤلات كثيره عن وزارة التضامن الاجتماعي.. استعلام عن بطاقة الخدمة المتكاملة بالرقم القومي، تسهيلا وتيسيرا على مواطني ذوي الاحتياجات الخاصة من مشاقة الذهاب والاياب للمؤسسات المعنيه لهم قامت وزارة التضامن الاجتماعي توفير الموقع اللالكتروني لهم من خلال الرابط التالي: www.moss.gov.eg.

استعلام عن بطاقة الخدمة المتكاملة بالرقم القومي

وهناك العديد من الخطوات التي يجب اتباعها في حالة الرغبة في استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي والتي تتمثل فيما يلي:-

1 - زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الرابط التالي www.moss.gov.eg.

2 - اختيار الخدمة الخاصة بالاستعلام عن الخدمات المتكاملة للمعاقين.

3 - ادخال الرقم القومي وغيره من البيانات المطلوبة مثل:-
- الاسم.
- رقم الهاتف.
- العنوان.

شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

ويجب علي من يستحق لهم استخراج كارت الخدمات المتكاملة ان تتوافر تلك الشروط سنقدمها لكم في السطور القادمة:-
1 - الشلل الرباعي.
2 - الجذام.
3 - طيف التوحد.
4 - ذوو القادمة.
5 - صغر أو كبر حجم الرأس.
6 - متلازمة الداون.
7 - فقد السمع التام.
8 - فقد البصر التام.
9 - الإعاقات المتعددة.
10 - ضمور في العضلات.
11 - الشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي.
12 - تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

يذكر أن الدولة تعمل علي خلط ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجمتع ككل بكل مؤسساتها العملية والتعليمية والمجتمعيه ايضا حتي يتم دمجهم والاستفاده من خبراتهم ونشاطتهم المختلفة وطاقتهم العاليه في العمل وجميع امور الدولة، وتأتي قرار النشر اللالكتورني عبر مواقع وزارة التضامن الاجتماعي اولا للمساعده وتخفيف المشاقة علي ذوي الاحتياجات الخاصة، ثانيا تم اتخاذ هذا الإجراء من أجل المحافظة على سلامة المواطنين ومنعًا لحدوث أي تزاحم في مصالح حكومية في ظل الوباء الذي تواجهه الدولة في الوقت الحالي وبسبب زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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