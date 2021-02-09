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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

وفاة الإذاعى القدير صالح مهران

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:35 م
القدير صالح مهران
القدير صالح مهران
نرمين محمد
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توفي الإذاعي القدير صالح مهران، صاحب الصوت المميز بالإذاعة المصرية، صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع ممتد مع المرض.

وأعلنت ابنته الإذاعية أميمة مهران عن وفاته، عبر حسابها على فيسبوك، ناشرة صورة له برفقة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

ولد الإعلامي الراحل، الذي يعد واحدًا من رواد الإذاعة المصرية، في 5 سبتمبر عام 1937 بمنطقة الزيتون بالقاهرة، وتخرج في كلية الآداب بجامعة القاهرة عام 1958، وحصل بعده على دبلوم الإعلام تخصص «إذاعة وتليفزيون» عام 1974 من جامعة القاهرة.

وكانت أول نشرة للراحل قدمها بصوته في الثامنة صباح يوم 6 رمضان 1962، مع الإذاعي الكبير فاروق شوشة، وتدرج الراحل في المناصب إلى أن أصبح مديرًا عامًا للتخطيط الموسيقي والغنائي في 1991.

كما شارك الراحل في تغطية أحداث مهمة، أبرزها حرب أكتوبر 1973.

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