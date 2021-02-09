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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«القاهرة» تستجيب لشكوى سكان المعادي وتنقل غرفة مناولة للقمامة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:02 م
قمامة
قمامة
مصطفى عبدالله
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استجابت المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة برئاسة المهندسة جيهان عبدالمنعم، لشكوى واردة من سكان حي المعادي.، وقد تم إرسال عدة شكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يشكو المواطنون بمنطقة زهراء المعادى من وجود محطة مناولة لتجميع المخلفات والقمامة موجودة بجانب مرور المعادي ومواجهة للشطر السابع ومواجهة لكومباوند تيجان ومدينة بيتشو من ناحية اخرى.

وأوضحت الشكوى أنه منذ إنشاء محطة تجميع القمامة وهى تصدر لهم الروائح الكريهة وتعرضهم وأبنائهم للأمراض والأوبئة والخطر وقد قام بعض عارضي الشكوى بوصفها بأنها «مأساة حقيقية»

وفي هذا السياق، وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على الفور بسرعة التعامل وتم التنسيق مع المهندس عادل عبد الظاهر رئيس حى المعادى لمتابعة تنفيذ الاعمال المطلوبة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والتواصل مع الجهات المعنية بهذا الشأن للوصول إلى حل فورى وسريع.

وبالفعل تم تحرك حى المعادى بقيادة المهندس عادل عبد الظاهر وقد تواصلت نائب المحافظ مع التنفيذيين المعنيين برفع المخلفات وإخلاء محطة المناولة.

وتم بالفعل وعلى الفور تنفيذ الإخلاء خلال 24 ساعة من وصول الشكوى للمنطقة الجنوبية وتم صول المعدات فى موقع الشكوى وإحضار اللوادر وسيارات النقل.

وصرحت جيهان عبدالمنعم بأنه تم الانتهاء من أعمال نقل غرفة المناولة

واكدت ان الاعمال تمت على قدم وساق دون توقف بمتابعة مباشرة وتوجيه مباشر منها حتى منتصف الليل للتأكد من انتهاء المهمة على الوجه الاكمل وللاطمئنان على سلامة وصحة المواطنين والحفاظ عليهم وعلى مواطنى المنطقة المحيطة.

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