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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر للطيران تسير 48 رحلة جوية بمطار القاهرة غدا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:00 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
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تسير مصر للطيران غدًا الأربعاء، ٤٨ رحلة جوية، بمعدل ٣٠ رحلة دولية، و١٥ رحلة داخلية، و٣ رحلات شحن جوى، تنقل نحو ٤١٤٣ راكبا.

وتسير الرحلات الدولية إلى كل من بغداد، لاجوس، الدوحة، أبوظبي، لندن، باريس، اسطنبول، امستردام، دبي، روما، نيويورك، ميلانو، الخرطوم، البحرين، بيروت، عمان، الشارقة، مسقط، اديس ابابا، والداخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.

وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية والتجارية والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية.

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