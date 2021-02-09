الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا ويقتحم مخيم الدهيشة

أصيب فتى فلسطيني بالرصاص، وعشرات اخرون بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت، صباح اليوم الثلاثاء، عقب اقتحام جيش الاحتلال الاسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم.وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان، ان مواجهات اندلعت عند البوابة الرئيسة لمخيم الدهيشة، بين الشبان وقوات الاحتلال إثر اقتحامها المخيم، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز السامة والصوت، ما أدى الى إصابة فتى يبلغ من العمر (17 عاما)، برصاصة في القدم، نقل على اثرها الى مستشفى الجمعية العربية لتلقي العلاج، مثلما اصيب العشرات بالاختناق.من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، 11 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.من جانبه، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، ان قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ورام الله والبيرة وطوباس وجنين واعتقلت أحد عشر فلسطينيا.