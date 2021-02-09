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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لشقيقين يتاجران في المخدرات بأوسيم

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:59 م
محكمة
محكمة
حسام التمساح
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قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لشقيقين، في اتهامهم بتصنيع المواد المخدرة وإعادة تدويرها للاتجار فيها في أوسيم.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "ح. ي" و" م. ي " بالاتجار في مخدري الحشيش والآيس، وقيامهما بإعادة تصنيع مخدر الآيس في العقار سكنهما بأوسيم، واستخدام سيارتين في نقل وترويج المواد المخدرة.

وتبين من رجال الأمن والتحريات إنه باستصدار إذن النيابة لضبط المتهمين، شوهد المتهم الأول قادمًا بالسيارة محل إذن التفتيش وتوقف بها بالقرب من مزلقان بشتيل، فأسرع نحوه وقام بضبطه بمساعدة القوة المرافقة وانتزع مفتاح السيارة منه، وأجرى تفتيشه فعثر بجيب بنطاله على (سلاح أبيض مطواة قرن غزال، وهاتفين محمولين، وكيس بلاستيك شفاف به قطع الحشيش المخدر المعاد تدويره)، ثم أجرى تفتيش السيارة.

وعثر في السيارة( على طبنجة صوت بها طلقتين، وكيس بلاستيك عثر بداخله على 3 أكياس بلاستيكية بها نبات الفودو المخدر) وبتفتيش مسكنه عثر على 100 ألف و2230 جنيه.

و بتفتيش مسكن شقيقه عثر بداخله على (مكبس هيدروليكي، وخلاط عجن، وأسطوانة غاز موصلة بشعلة، ولوح خشبي للتقطيع عليه، و3 مناخل مختلفة الأحجام، وسكينة تقطيع، وميزان حساس، وشاكوش، وزجاجة زيت البرافين)ـ وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بإعادة تدوير المواد المخدرة والمبالغ المضبوطة حصيلة تجارتهما غير المشروعة.

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