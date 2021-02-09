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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أبرز تصريحات بيج رامي مع صاحبة السعادة.. رحلته من بيع السمك لـ مستر أولمبيا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:33 م
بيج رامي
بيج رامي
شيماء حسين
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احتل ملخص تصريحات بيج رامي مع صاحبة السعادة محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة منذ انتهاء البرنامج الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس ويحظى على نسبة مشاهدة عالية عبر شاشة قناة DMC، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أبرز تصريحات بيج رامي في برنامج صاحبة السعادة التي تحدث فيها عن قصة حياته منذ عمله في الأسماك إلى حصوله على لقب مستر أولمبيا.

ملخص تصريحات بيج رامي مع صاحبة السعادة

استضافت الفنانة إسعاد يونس أمس لاعب كمال الاجسام المصري رامي السبيعي الملقب بـ "بيج رامي" الذي حصل على بطولة العالم في كمال الأجسام وحصل على لقب مستر أولمبيا بولايات المتحدة الأمريكية خلال برنامجها " صاحبة السعادة" والذي عادة ما يقدم نماذج مصرية مشرفة في كافة المجالات الفن والرياضة و المحلات التجارية الشهيرة والصناعات المحلية وغيرها.

وقال بيج رامي خلال البرنامج إنه بدأ مشواره العملي ببيع السمك كسائر أفراد عائلته ثم سافر إلى الكويت للعمل في نادي رياضي 18 ساعة بـ 70 دينار في الشهر ثم واصلت التدريب لاشترك في البطولة حتى حصلت على اللقب منحة من الله سبحانه وتعالى.

بيج رامي يتبرع ب150 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر

وصرح بيج رامي لاعب كمال الأجسام المصري الحاصل على لقب مستر أولمبيا خلال استضافته أمس في برنامج صاحبة السعادة المذاع على فضائية DMC الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس بإنه تبرع بنظير استضافته في البرنامج لصندوق تحيا مصر وهو 150 ألف جنيه ولم يطلب مبلغ كبير كما روج البعض على صفحات التواصل الاجتماعي و السوشيال ميديا مؤكدا أن دا أقل حاجة ممكن يعملها لبلده التي يلعب باسمها في المحافل العالمية خلال البطولات التي يتمنى الفوز بها.

بيج رامي .. بناتي وش السعد عليا 

"بناتي وش السعد عليا" من ضمن أبرز تصريحات بيج رامي مع صاحبة السعادة حيث أكد أنه تزوج عام 2010 وانجب 3 بنات هم عائشة  و لوجين و دارين حيث أنه حصل على كل تلك البطولات عقب أن رزقه الله بهم لذلك يعتبرهم وش السعد عليه ويتمتعون بمكانه كبيرة في قلبه منذ ولادتهم.

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