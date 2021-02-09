الأمن العام يضبط 178 سلاحا ناريا و237 قضية مخدرات

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط 187 قطعة سلاح ناري، 237 قضية مخدرات، وتنفيذ 78 ألف و760 حكما قضائيا متنوعا.جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.