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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

لمخالفات مالية.. مجازاة مدير الشباب والرياضة بسوهاج

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:55 م
محكمة
محكمة
عماد سليمان
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قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بمجازاة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج ومندوب الصرف، لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وجرائم تأديبية مؤثمة وفقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، كما قضت ببراءة مدير عام الشئون القانونية بديوان عام المحافظة وأحد المهندسين بالمديرية.

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء بتقرير الاتهام في القضية رقم 146 لسنة 59 قضائية عليا، بأن المتهمين الصادر بحقهما حكم الإدانة لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة، وخالفا القواعد والتعليمات المنصوص عليها في القانون وارتكبا ما من شأنه المساس بمصالح الدولة المالية.

وتضمن منطوق الحكم براءة "أ. س. ص"، مهندس بالإدارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج، مما نسبته إليه النيابة الإدارية، بأنه أهمل في الإشراف على عملية صيانة وتطوير مركز شباب الزهور، مما ترتب عليه عدم توريد بعض المستلزمات، وأستلم أعمال التطوير دون مطابقتها أو وجود فواتير أو أوامر توريد للأصناف لعدم ثبوت ارتكابه ثمة مخالفات.

وقضت المحكمة أيضًا بتغريم "ر.م.أ."، مندوب صرف إداري بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، لعدم مراعاته الدقة في تنفيذ ما انتهى إليه مجلس إدارة اللجنة الرياضية، وتقاعس عن إخطار الشؤون القانونية ضد مستأجر أرض الملاعب المفتوحة.

وتراخى في عرض المذكرات المقدمة من إدارة المشتريات بشأن تقاعس مستأجر أرض الملاعب بشأن سداد القيمة الإيجارية وخصم أجر 15 يومًا من راتب "أ. إ. ب"، مدير مديرية الشباب والرياضة بسوهاج بسبب موافقته على طلب مستأجر قاعة كريستال بالاستاد الرياضي بسوهاج، لتوصيل التيار الكهربائي رغم انتهاء العلاقة الإيجارية واعتراض إدارة الاستاد.

كما قضت المحكمة ببراءة "خ. ع. م"، مدير عام الشؤون القانونية بديوان عام محافظة سوهاج، بعد ثبوت عدم صحة ما نسبته إليه النيابة الإدارية عبر التحقيقات، بشأن عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة نحو استصدار أمر إداري بإخلاء قاعة كريستال، بعد طلب مديرية الشباب والرياضة، لعدم ثبوت ارتكابه ثمة مخالفات.

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