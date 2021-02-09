لمخالفات مالية.. مجازاة مدير الشباب والرياضة بسوهاج
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:55 م
عماد سليمانطباعة
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بمجازاة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج ومندوب الصرف، لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وجرائم تأديبية مؤثمة وفقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، كما قضت ببراءة مدير عام الشئون القانونية بديوان عام المحافظة وأحد المهندسين بالمديرية.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء بتقرير الاتهام في القضية رقم 146 لسنة 59 قضائية عليا، بأن المتهمين الصادر بحقهما حكم الإدانة لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة، وخالفا القواعد والتعليمات المنصوص عليها في القانون وارتكبا ما من شأنه المساس بمصالح الدولة المالية.
وتضمن منطوق الحكم براءة "أ. س. ص"، مهندس بالإدارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج، مما نسبته إليه النيابة الإدارية، بأنه أهمل في الإشراف على عملية صيانة وتطوير مركز شباب الزهور، مما ترتب عليه عدم توريد بعض المستلزمات، وأستلم أعمال التطوير دون مطابقتها أو وجود فواتير أو أوامر توريد للأصناف لعدم ثبوت ارتكابه ثمة مخالفات.
وقضت المحكمة أيضًا بتغريم "ر.م.أ."، مندوب صرف إداري بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، لعدم مراعاته الدقة في تنفيذ ما انتهى إليه مجلس إدارة اللجنة الرياضية، وتقاعس عن إخطار الشؤون القانونية ضد مستأجر أرض الملاعب المفتوحة.
وتراخى في عرض المذكرات المقدمة من إدارة المشتريات بشأن تقاعس مستأجر أرض الملاعب بشأن سداد القيمة الإيجارية وخصم أجر 15 يومًا من راتب "أ. إ. ب"، مدير مديرية الشباب والرياضة بسوهاج بسبب موافقته على طلب مستأجر قاعة كريستال بالاستاد الرياضي بسوهاج، لتوصيل التيار الكهربائي رغم انتهاء العلاقة الإيجارية واعتراض إدارة الاستاد.
كما قضت المحكمة ببراءة "خ. ع. م"، مدير عام الشؤون القانونية بديوان عام محافظة سوهاج، بعد ثبوت عدم صحة ما نسبته إليه النيابة الإدارية عبر التحقيقات، بشأن عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة نحو استصدار أمر إداري بإخلاء قاعة كريستال، بعد طلب مديرية الشباب والرياضة، لعدم ثبوت ارتكابه ثمة مخالفات.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء بتقرير الاتهام في القضية رقم 146 لسنة 59 قضائية عليا، بأن المتهمين الصادر بحقهما حكم الإدانة لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة، وخالفا القواعد والتعليمات المنصوص عليها في القانون وارتكبا ما من شأنه المساس بمصالح الدولة المالية.
وتضمن منطوق الحكم براءة "أ. س. ص"، مهندس بالإدارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج، مما نسبته إليه النيابة الإدارية، بأنه أهمل في الإشراف على عملية صيانة وتطوير مركز شباب الزهور، مما ترتب عليه عدم توريد بعض المستلزمات، وأستلم أعمال التطوير دون مطابقتها أو وجود فواتير أو أوامر توريد للأصناف لعدم ثبوت ارتكابه ثمة مخالفات.
وقضت المحكمة أيضًا بتغريم "ر.م.أ."، مندوب صرف إداري بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، لعدم مراعاته الدقة في تنفيذ ما انتهى إليه مجلس إدارة اللجنة الرياضية، وتقاعس عن إخطار الشؤون القانونية ضد مستأجر أرض الملاعب المفتوحة.
وتراخى في عرض المذكرات المقدمة من إدارة المشتريات بشأن تقاعس مستأجر أرض الملاعب بشأن سداد القيمة الإيجارية وخصم أجر 15 يومًا من راتب "أ. إ. ب"، مدير مديرية الشباب والرياضة بسوهاج بسبب موافقته على طلب مستأجر قاعة كريستال بالاستاد الرياضي بسوهاج، لتوصيل التيار الكهربائي رغم انتهاء العلاقة الإيجارية واعتراض إدارة الاستاد.
كما قضت المحكمة ببراءة "خ. ع. م"، مدير عام الشؤون القانونية بديوان عام محافظة سوهاج، بعد ثبوت عدم صحة ما نسبته إليه النيابة الإدارية عبر التحقيقات، بشأن عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة نحو استصدار أمر إداري بإخلاء قاعة كريستال، بعد طلب مديرية الشباب والرياضة، لعدم ثبوت ارتكابه ثمة مخالفات.