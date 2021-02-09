الرئيس الصيني يشيد بتعاون بلاده ودول وسط وشرق أوروبا

أشاد الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الثلاثاء بالتعاون بين بلاده ودول وسط وشرق أوروبا، وقال إن مجموعة "17 زائد 1" من الممكن أن تساوي أكثر من 18".وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أدلى شي بهذه التصريحات في خطاب رئيسي بقمة الصين ودول وسط وشرق أوروبا التي عقدت عبر رابط فيديو.وقال شي إن تعاون الصين ودول وسط وشرق أوروبا يرتكز على الاحترام المتبادل، وبدون شروط سياسية، مضيفا أن جميع الدول المعنية شركاء متساوون في آلية تعاون تتسم بالتشاور المكثف والمساهمة المشتركة والمنفعة المتبادلة، بغض النظر عن حجم الدولة.وأضاف أنه "استرشادا بقناعة أن 17 زائد 1 من الممكن أن تساوي أكثر من 18، أسسنا إطارا للتعاون متعدد الأبعاد يقوده قادة القمة ويغطي أكثر من 20 قطاعا، لضمان مشاركة جميع دول وسط وشرق أوروبا".وقال الرئيس الصيني: "وضعنا خططا وقررنا القيام بمشاريع بناء على الواقع الوطني لكل دولة وشجعنا جميع الدول على إيجاد أفضل طريقة لتعزيز قوتها الخاصة في التعاون، مع إدراك شواغل بعضنا البعض".