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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجي بحي الزيتون

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:54 م
الدكتور حسام الدين
الدكتور حسام الدين فوزي
مصطفى عبدالله
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واصل الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية تفقده للمراكز التكنولوجية تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وقرارات رئيس مجلس الوزراء.

وقام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية بحضور رئيس حى الزيتون بالمرور بنطاق الحى وتفقد مبنى حى الزيتون والمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

واستمع نائب محافظ القاهرة لشكاوى المواطنين ومدى مستوى الخدمات المقدمة من الحى.

وشدد حسام الدين فوزي على رئيس الحى على اتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة حل الشكاوى والتنبيه على موظفي الخدمة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وحسن المعاملة.

كان شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على مديري المراكز التكنولوجية ورؤساء الأحياء بتسهيل وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

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