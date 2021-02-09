حزب الديمقراطي الحر بألمانيا: أولى خطوات إعادة الفتح ممكنة وضرورية

ناشد زعيم الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر الحكومة الاتحادية عرض قواعد لإعادة فتح المتاجر والمؤسسات التعليمية، وذلك قبل اجتماع الحكومة الاتحادية والولايات المنتظر غدا الأربعاء.وقال ليندنر: "تفتقر الحكومة الاتحادية لأي منظور للطريقة التي ترغب بها إعادة فتح الحياة الاجتماعية.يجب ألا يقتصر الجهد الوطني على إبقاء قطاعات الاقتصاد والمجتمع مغلقة لأطول فترة ممكنة".يشار إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعتزم التشاور غدا الأربعاء مع رؤساء حكومات الولايات في مؤتمر عبر الفيديو حول الإجراء القادم من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا.وتابع زعيم الديمقراطيين الأحرار: "إننا بحاجة لخطة تدريجية تحقق الشفافية والقدرة على التخطيط"، مؤكدا أنه لا يمكن للحكومة الاتحادية "التنصل من المسؤولية"، وشدد أيضا على ضرورة توفير إطار اتحادي يشمل "خطط شرطية" تختلف وفقا لمعدل حدوث العدوى على المستوى المحلي.ويعتزم الحزب الديمقراطي الحر عرض مشروعه الخاص بشأن الخطة المرحلية على المستوى الاتحادي في برلين اليوم الثلاثاء، والتي من المقرر نقلها للبرلمان بعد ذلك.وقال ليندنر: "لا يتعلق الأمر بفتح كل شيء في نفس الوقت. ولكنني متأكد أن أولى خطوات الفتح تعد ممكنة- في رياض الأطفال والمدارس مثلا، وكذلك أيضا لدى صالونات التجميل وفي المتاجر".وتابع: "ومن الممكن فتح المزيد في مناطق تقل بها أعداد الإصابة عن المناطق الساخنة، وإننا بحاجة لمفاهيم ذكية مثل الاستعانة باختبارات فحص سريعة واستخدام منقي الهواء في المناطق العامة".