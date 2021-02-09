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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:53 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
وكالات
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 8ر12 نقطة ليبلغ مستوى 01ر5716 نقطة بنسبة صعود بلغت 23ر0 %.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر368 مليون سهم تمت عبر 10685 صفقة نقدية بقيمة 04ر41 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 64ر0 نقطة ليبلغ مستوى 42ر4684 نقطة بنسبة صعود بلغت 01ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر313 مليون سهم تمت عبر 7239 صفقة نقدية بقيمة 5ر18 مليون دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7ر18 نقطة ليبلغ مستوى 11ر6240 نقطة بنسبة صعود بلغت 30ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 18ر55 مليون سهم تمت عبر 3446 صفقة بقيمة 4ر22 مليون دينار.

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