ارتفاع القروض الممنوحة للقطاع الخاص بالأردن 6% في 2020

أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني، اليوم الثلاثاء أن إجمالي القروض الممنوحة من البنوك للقطاع الخاص نما نحو ستة بالمئة خلال العام الماضي ليصل إلى 26.13 مليار دينار (36.8 مليار دولار) مقارنة مع العام السابق.وشكلت التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص 91.2 بالمئة من إجمالي التسهيلات المقدمة من 25 بنكا تجارية في المملكة والبالغة 28.63 مليار دينار.