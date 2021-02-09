ضبط عاطل بـ5 ملايين جنيه محصلة من تجارة العملة

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطل يتاجر في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، بمركز طما في سوهاج.وتبين أن حجم تعاملاته خلال 4 أشهر طبقًا للفحص المستندى خمسة ملايين وخمسمائة ألف جنيه مصرى.بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.