رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة وقف صرف الكمامات ضمن «تموين فبراير»

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:09 م
الكمامات
الكمامات
محمد إبراهيم
طباعة
نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن وقف صرف الكمامات ضمن المقررات التموينية لشهر فبراير الجاري، تزامنًا مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال المركز في بيان له اليوم، إنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف الكمامات ضمن المقررات التموينية لشهر فبراير الجاري.

وشددت على استمرار طرح الكمامات القماشية على البطاقات التموينية بشكل طبيعي بكل محال البقالة التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي، مُشيرةً إلى أنه يتم طرح كمامة واحدة إجباريًا على البطاقات التي تحمل 3 أفراد، وطرحها اختياريًا للبطاقات المتضمنة فردين فأقل، مع وضع آليات لمراقبة عمليات التوزيع، لمنع أي تلاعب، وضمان التأكد من انتظام عملية الصرف.

وفي سياق متصل، تم البدء في صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر فبراير الجاري، حيث تم ضخ السلع الغذائية بكل أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولًا بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%، كما تمت زيادة المعروض من المنتجات، لضمان صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين في مواعيدها المقررة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

100 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بالأهلي في حالة الفوز على بايرن ميونخ

بجودة عالية.. تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبايرن.. "الكأس وقناة بين سبورت المفتوحة"

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

الصور

image description

«أسيوط»: متابعة دورية لمشروعات مبادرة «حياة كريمة» بمركز منفلوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد إجراءات السلامة بمصنع الأسمدة بمنقباد

image description

ياسر عبدالفتاح أبوهندية نقيبًا للمحامين بدمياط

image description

محافظ دمياط تقود حملة لرفع الإشغالات بعمر أفندى ومحيط قصر الثقافة

image description

محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بشبكة انحدار صرف الدعايم

الأكثر قراءة

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

«النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع «قانون المرور»

الحكومة توضح حقيقة إلغاء معاش المرأة المطلقة

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

خبراء تعليم ألمان يحذرون من مخاطر الإغلاق على كثير من التلاميذ

سباق مع الزمن لإنقاذ محاصرين في نفق بشمال الهند

التلوث الناتج عن الوقود الأحفوري مسؤول عن واحدة من كل 5 وفيات مبكرة

وفاة المؤلف وكاتب السيناريو الفرنسي جان كلود كاريير

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

«الثقافة» توثق عروض المسرح الكنسي مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الأقصر تناقش الثقافة ودورها في بناء ثقافات الشعوب

ثقافة القليوبية تناقش دور الأسرة في التعامل مع ذوي الهمم

«ثقافة الإسكندرية» تناقش أهمية الوعي السياحي