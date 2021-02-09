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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اليوم.. عمومية «كيما» تعتمد زيادة رأس المال بقيمة ملياري جنيه

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:50 م
شركة الصناعات الكيماوية
شركة الصناعات الكيماوية
أكرم عمران _أسامة الشندويلي
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تعتمد اليوم شركة الصناعات الكيماوية المصرية، عبر انعقاد الجمعية العامة غير العادية، زيادة رأس المال المرخص به من 6 مليارات جنيه إلى 8 مليارات جنيه.

كما تناقش الجمعية زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، من 4.46 مليار جنيه إلى 6.46 مليار جنيه.

وكانت الشركة، قد أعلنت أن الجمعية ستنظر أيضًا في عرض تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي، وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة.

يشار إلى أن الشركة حققت خسائر بلغت 414.84 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 80.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019-2020.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول إلى 637.294 مليون جنيه، مقابل مبيعات، بلغت 65.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

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