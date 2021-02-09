إلهام شاهين تحتفل بجائزة أفضل ممثلة سينما 2020

نشرت الفنانة إلهام شاهين، صور تسلمها جائزة أفضل ممثلة سينما في الوطن العربي لعام 2020، عن فيلمها الأخير "حظر تجول".وعلقت إلهام شاهين، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،اليوم الثلاثاء، تحت مجموعة صور نشرتها توثق لحظة تسلمها ومخرج الفيلم أمير رمسيس، جائزة النقاد والصحافة العربية 2020 بتصويت 100 صحفي وناقد من مصر والوطن العربي، قائلة: "النهارده وصلوا لي الجائزة كأحسن ممثلة سينما فى الوطن العربى لعام 2020 عن فيلمي حظر تجول.. وأيضا مخرج الفيلم أمير رمسيس هو أحسن مخرج سينمائى".وأعربت إلهام شاهين، عن سعادتها بالفوز بجائزة النقاد والصحافة العربية، قائلة: "شيء رائع وجميل لان الجائزة على مستوى الوطن العربي، وإن الوطن العربي يجمع على اختيار ممثل أو ممثلة ده شيء مهم ولما يبقى 100 ناقد وناقدة متخصصين يبقى جائزة لها قيمتها".فيلم حظر تجول بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23،موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.