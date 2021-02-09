ضبط محل يبيع أجهزة فك شفرات القنوات داخل محل بالقاهرة

تمكنت وحدة مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحب محل للإلكترونيات، يبيع ويتداول أجهزة الاستقبال "الريسيفر" المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت بالمخالفة للقانون، بمدينة نصر.وتبين ضبط (عدد من أجهزة الاستقبال ماركات مختلفة مجهزة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، عدد من الوصلات للاتصال بالإنترنت)، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.