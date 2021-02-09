ضبط «جواهرجي» يبيع النقد الأجنبي بالسوق السوداء في الإسماعيلية

تمكنت مباحث الأموال العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحب محل مجوهرات، يتاجر في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون بمحافظة الإسماعيلية.وتبين حيازته لـ (ملات "محلية، أجنبية"، ماكينة عد نقد، هاتف محمول) وبفحص الهاتف فنيًا تبين أنه يحوى على محادثات بينة وبين العديد من عملائه تدل على نشاطه المؤثم.بمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.