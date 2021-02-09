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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل تحقيقات النيابة في قضية «العقار المائل» بالإسكندرية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:42 م
العقار المائل
العقار المائل
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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أصدر المكتب الفني بالإسكندرية، بيانا بشأن التحقيقات التي يجريها في القضية المعروفة إعلاميًا بعقار "إسكندرية المائل" الكائن بمنطقة كوم الشقافة بكرموز.

وأشار البيان إلى أن النيابة الإدارية، باشرت التحقيقات والاستماع لأقوال كل من رئيسة حي غرب الإسكندرية، ومدير الإدارة الهندسية، ومسؤولة الإسكان بالحي بشأن العقار محل التحقيق وكافة الإجراءات المتخذة بشأنه منذ بناؤه بدون ترخيص في ٢٠٠٩ وحتى الآن، وعقب الانتهاء من التحقيقات قام فريق التحقيق برئاسة المستشار العاقل غريب، مدير مكتب فني الإسكندرية، وبصحبته المستشار صالح أحمد سليم، والمستشارأحمد عبده خير الدين، والمستشار إسلام يوسف أبو عيشه، بالانتقال لموقع العقار لإجراء المعاينة الميدانية، حيث تبين أن العقار مكون من تسعة أدوار وأن الإزالة بدأت بالفعل بإزالة كافة الحوائط والأسقف ومازالت جارية، حيث كلفت النيابة المختصين بإتمام الإزالة بالكامل تنفيذًا للقرار الصادر من السلطة المختصة بإزالته حتى سطح الأرض.

كما أمرت النيابة بتكليف مسؤولي حي غرب، بموافاة النيابة ببيانات تفصيليه عن جميع مهندسي حي غرب بالإسكندرية الذين تعاقبوا على العمل بالحي منذ عام ٢٠٠٩ حتى الآن، كما حددت جلسة تحقيق يوم الأربعاء القادم لتفريغ محضر معاينة مديرية الإسكان بالحي والاستماع لأقوال الاستشاري الأستاذ بكلية الهندسة، الذي أجرى المعاينة الفنية للعقار.

وأكدت النيابة على مراجعة موقف العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق بكامل المنطقة، على أن يشمل الفحص الشامل تراخيص تلك العقارات ووجود مخالفات لأحكام قانون البناء من عدمه، وتحديد المسئولين عن تلك المخالفات، وإبلاغ النيابة الإدارية بكافة ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد.

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