بعد فتحه اليوم.. بدء مغادرة المسافرين عبر معبر رفح البري

بدأت عدد من الحافلات التي تقل المسافرين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بالمغادرة عبر معبر رفح البري، وسط إجراءات السلامة والوقاية من جائحة كورونا.جاء ذلك عقب أن فتحت السلطات المصرية معبر رفح في كلا الاتجاهين، بداية من اليوم وحتى إشعار آخر.وأعلنت السفارة الفلسطينية في مصر، أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف فتح معبر رفح البري لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين اعتبارا من غد الثلاثاء.وأوضحت السفارة الفلسطينية بالقاهرة، في بيان، أن هذه الإجراءات تأتي نتاج مباحثات واتصالات ثنائية حثيثة بين القيادتين المصرية والفلسطينية؛ لتسهيل سفر وعودة المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.