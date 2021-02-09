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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد فتحه اليوم.. بدء مغادرة المسافرين عبر معبر رفح البري

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:40 م
معبر رفح
معبر رفح
مروة عنبر
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بدأت عدد من الحافلات التي تقل المسافرين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بالمغادرة عبر معبر رفح البري، وسط إجراءات السلامة والوقاية من جائحة كورونا.

جاء ذلك عقب أن فتحت السلطات المصرية معبر رفح في كلا الاتجاهين، بداية من اليوم وحتى إشعار آخر.

وأعلنت السفارة الفلسطينية في مصر، أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف فتح معبر رفح البري لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين اعتبارا من غد الثلاثاء.

وأوضحت السفارة الفلسطينية بالقاهرة، في بيان، أن هذه الإجراءات تأتي نتاج مباحثات واتصالات ثنائية حثيثة بين القيادتين المصرية والفلسطينية؛ لتسهيل سفر وعودة المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.

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