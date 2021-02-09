ضبط مسجل خطر يروج النقد الأجنبي في الدقهلية

تمكنت مباحث الأموال العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسجل خطر يتاجر في النقد الأجنبي.وتبين أن المتهم له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية، يمارس نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.وتبين حيازته عملات " محلية، أجنبية"، بمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.