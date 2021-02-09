سقوط تشكيل عصابي ارتكب 17 واقعة سرقة بالإسكندرية

نجح رجال الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية، تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم السرقات، عقب ارتكاب واقعة 17 سرقة.أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إداره البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام ثلاثة أشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقة السيارات بأسلوب "كسرالكونتاك والزجاج"، وكذا سرقة المتاجر بأسلوب "كسر الأقفال" ليلًا مُتخذين من دائرة المدينة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 17 واقعة بدوائر أقسام شرطة "أول وثان وثالث المنتزه، سيدى جابر، أول وثان الرمل، أول العامرية"، وأرشدوا عن المسروقات.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.