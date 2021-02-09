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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماليزيا: نركز على سياحة الأعمال لضمان استمرارية الأنشطة التجارية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:33 م
ماليزيا
ماليزيا
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أعلنت وزارة السياحة والفن والثقافة الماليزية، اليوم الثلاثاء، أنها تركز على جذب السياح من فئات مستهدفة أو رحلات سياحية لحضور المعارض والمؤتمرات والاجتماعات أو المشاركة فيها، وذلك لضمان استمرارية الأنشطة التجارية.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - أن المكتب الماليزي للمعارض والمؤتمرات سيتأكد من خلو جميع السياح من رجال الأعمال القادمين للمشاركة في أنشطة المؤتمرات والمعارض، من فيروس كورونا المستجد وذلك عبر فحوصات إلزامية والتزامهم بإجراءات التشغيل القياسية.

وأضاف البيان أنه "لضمان استمرارية الأنشطة التجارية، نضع سلامة الشعب وصحتهم ضمن أولوية الوزارة في ظل مواجهة هذه البلاد التحدي الوبائي".

وأشار إلى أن إجراءات التشغيل القياسية وبروتوكولات الوقاية من الأمراض لأجل سياحة الأعمال والمفروضة على العاملين وموردي السلع والخدمات والمندوبين الزائرين، هي المعايير نفسها التي وضعتها وزارة الصحة ومجلس الأمن الوطني.

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