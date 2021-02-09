ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسجل خطر يدير كيانا تعليميا وهميا بدون ترخيص في منطقة العمرانية بالجيزة.أكدت معلومات مباحث الأموال العامة إدارة مسجل خطر، مقيم بمحافظة الجيزة، مركز تعليمي وهمي بدون ترخيص، بمنطقة العمرانية، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعي.وقيامه بالإعلان على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي عن مزايا الدارسة بالأكاديمية، زاعمًا منح دورات تعليمية وإصدار شهادات في مجال المحاسبة بتخصصاتها المختلفة، وأن تلك الشهادات تمكن الدارسين من الالتحاق بالعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى خلافًا للحقيقة نظير الحصول على مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهداف مقر الأكاديمية المشار إليها، وأمكن ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على (عدد من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للعديد من الجامعات والأكاديميات المختلفة، عدد من شهادات الخبرة مزورة بالكامل، استمارات تقديم وطلبات التحاق للأكاديمية ونماذج امتحانات - دفاتر تحصيل رسوم وإيصالات استلام نقدية تفيد استلام مبالغ مالية).بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.