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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قوافل «حياة كريمة» تُقدم الخدمة الطبية لأكثر من مليون مواطن خلال عام

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:33 م
حياة كريمة
حياة كريمة
فاتن خديوى - سارة سعودى
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لمليون و77 ألفًا و19 مواطنًا من خلال 1080 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال العام الماضي 2020.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضحت أنه تم إجراء 156 ألفًا و930 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 227 ألفًا و862 ندوة تثقيف صحي؛ لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتًا إلى أنه تم تحويل 13 ألفًا و598 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وقالت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، إن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 93 ألفًا و406 مواطنين بمحافظة أسوان، و46 ألفًا و909 مواطنين بأسيوط، و52 ألفًا و803 مواطنين بالإسكندرية، و19 ألفًا و53 مواطنًا بالإسماعيلية، و13 ألفًا و945 مواطنًا بالأقصر، و12 ألف مواطن بالبحر الأحمر، و74 ألفًا و98 مواطنًا بالبحيرة، و68 ألفًا و328 مواطنًا بمحافظة الجيزة، و56 ألفًا و596 مواطنًا بالدقهلية، و5 آلاف و799 مواطنًا بالسويس، و40 ألفًا و656 مواطنًا بالشرقية، و9 آلاف و944 مواطنًا بالغربية، و43 ألفًا و813 مواطنًا بالفيوم، و85 ألفًا و630 مواطنًا بالقاهرة.

وأضافت «الصادق»، أنه تم تقديم الخدمة الطبية لـ42 ألفًا و629 مواطنًا بالقليوبية، و51 ألفًا و127 مواطنًا بالمنوفية، و54 ألفًا و624 مواطنًا بالمنيا، و23 ألفًا و487 مواطنًا بالوادي الجديد، و48 ألفًا و312 مواطنًا ببني سويف، و9 آلاف و490 مواطنًا بجنوب سيناء، و58 ألفًا و187 مواطنًا بدمياط، و32 ألفًا و652 مواطنًا بسوهاج، و2954 مواطنًا بشمال سيناء، و43 ألفًا و220 مواطنًا بقنا، و45 ألفًا و151 مواطنًا بكفرالشيخ، و42 ألفًا و206 مواطنين بمطروح.

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