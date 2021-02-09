البرلمان يقر الإلزام بتثبيت ملصق مروري إلكتروني في السيارات

وافق مجلس النواب بصفة نهائية خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تعديل البند 8 من المادة 11 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والتي تقضى بوضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها.ويؤدى المرخص له رسمًا بما لا يقل عن 75 جنيهًا سنويًا، وبحد أقصى 300 جنيه وفقًا للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.وأضافت المادة أنه يُعفى من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي.وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.