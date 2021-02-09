مسئولة أممية تبحث مع مفوضية الانتخابات العراقية سبل تأمين العملية الانتخابية

بحثت الممثلة الأممية الخاصة إلى العراق أليس وولبول مع مفوضية الانتخابات العراقية، الاستعدادات للانتخابات العامة المبكرة المقبلة.وذكرت منظمة الأمم المتحدةـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاءـ أن الممثلة الأممية التقت رئيس مجلس المفوضين بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات جليل عدنان خلف، وبحثا استعدادات العملية الانتخابية المقبلة وسبل تأمين تسجيل الناخبين في الوقت المناسب، بمن فيهم النازحون وناخبو الخارج.وكان مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي لشئون الانتخابات عبدالحسين الهنداوي قد صرح، في وقت سابق، بأن الأمم المتحدة لن تتدخل بالعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن دور المنظمة الدولية مراقبة تقييم الانتخابات وليس الإشراف عليها.