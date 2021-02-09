رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئولة أممية تبحث مع مفوضية الانتخابات العراقية سبل تأمين العملية الانتخابية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:30 م
الانتخابات
الانتخابات
أ ش أ
طباعة
بحثت الممثلة الأممية الخاصة إلى العراق أليس وولبول مع مفوضية الانتخابات العراقية، الاستعدادات للانتخابات العامة المبكرة المقبلة.

وذكرت منظمة الأمم المتحدةـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاءـ أن الممثلة الأممية التقت رئيس مجلس المفوضين بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات جليل عدنان خلف، وبحثا استعدادات العملية الانتخابية المقبلة وسبل تأمين تسجيل الناخبين في الوقت المناسب، بمن فيهم النازحون وناخبو الخارج.

وكان مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي لشئون الانتخابات عبدالحسين الهنداوي قد صرح، في وقت سابق، بأن الأمم المتحدة لن تتدخل بالعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن دور المنظمة الدولية مراقبة تقييم الانتخابات وليس الإشراف عليها.

موضوعات متعلقة

اعترافات «سفاح الجيزة»: قتلت صديقي وقلت لسائق سيارة أجرة «دي رخامة»

«النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع «قانون المرور»

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

حقيقة وقف صرف الكمامات ضمن «تموين فبراير»

الصور

image description

«سعد» يتفقد وحدة طب الأسرة «أولاد إبراهيم» ضمن مشروعات «حياة كريمة»

image description

«الجمال» يُعلن صدور 3 قرارات جمهورية بتعيينات بجامعة أسيوط

image description

«أسيوط»: متابعة دورية لمشروعات مبادرة «حياة كريمة» بمركز منفلوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد إجراءات السلامة بمصنع الأسمدة بمنقباد

image description

ياسر عبدالفتاح أبوهندية نقيبًا للمحامين بدمياط

الأكثر قراءة

حقيقة وقف صرف الكمامات ضمن «تموين فبراير»

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

«النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع «قانون المرور»

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

خبراء تعليم ألمان يحذرون من مخاطر الإغلاق على كثير من التلاميذ

سباق مع الزمن لإنقاذ محاصرين في نفق بشمال الهند

التلوث الناتج عن الوقود الأحفوري مسؤول عن واحدة من كل 5 وفيات مبكرة

وفاة المؤلف وكاتب السيناريو الفرنسي جان كلود كاريير

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

«الثقافة» توثق عروض المسرح الكنسي مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الأقصر تناقش الثقافة ودورها في بناء ثقافات الشعوب

ثقافة القليوبية تناقش دور الأسرة في التعامل مع ذوي الهمم

«ثقافة الإسكندرية» تناقش أهمية الوعي السياحي