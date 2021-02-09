ضبط نصاب يدير كيانا وهميا لمنح شهادات جامعية بالغربية

نجح ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط نصاب أقام كيانا وهميا لبيع الشهادات الجامعية الدراسية المزيفة في محافظة الغربية.و أكدت المعلومات إدارة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية، كيان تعليمي وهمي، بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية، وترويجه شهادات دراسية "مزورة" منسوب صدورها لجامعات حكومية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالي "التمريض، الأشعة"، وتمكنهم من الإلحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، فضلًا عن قيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية بهدف استقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم تلك الشهادات وتحصله منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهداف مقر الأكاديمية المشار إليها، وأمكن ضبط المتهم، وعُثر على (عدد من الشهادات خالية البيانات معدة للتزوير، كمية من الأوراق المستخدمة في طباعة الشهادات، دفاتر إيصالات استلام نقدية تفيد استلام مبالغ مالية، مجموعة من الدعاية والإعلان).وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.