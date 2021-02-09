رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 488 حالة إشغال وتحرير 102 مخالفة بالبحيرة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:29 م
مخالفة بالبحيرة
مخالفة بالبحيرة
البحيرة معوض هويدى
طباعة
وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات المرورية اليومية علي المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

حيث نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مرورية مكثفة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وأسفرت عن رفع ١٩٨ حالة إشغال بنطاق شوارع "الجمهوريه ميدان الاوبرا - المحطه - عرابي- الاتوبيس- اسماعيل صدقي" وتحرير ٩٢ مخالفة عدم ارتداء كمامة بمركز ومدينه دمنهور، ورفع ٢١٠ حالة إشغال بالطريق العام والسوق العمومي برشيد.

كما تم رفع ٨٠ حاله إشغال مابين ثابت ومتحرك بمركز ومدينه أبوحمص، وتحرير ١٠ محاضر غرامة عدم ارتداء كمامة بمركز ومدينة حوش عيسى.

موضوعات متعلقة

تابع.. تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات 2021 لمشاهدة الأهلي

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

بجودة عالية.. تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبايرن.. "الكأس وقناة بين سبورت المفتوحة"

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

الصور

image description

«سعد» يتفقد وحدة طب الأسرة «أولاد إبراهيم» ضمن مشروعات «حياة كريمة»

image description

«الجمال» يُعلن صدور 3 قرارات جمهورية بتعيينات بجامعة أسيوط

image description

«أسيوط»: متابعة دورية لمشروعات مبادرة «حياة كريمة» بمركز منفلوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد إجراءات السلامة بمصنع الأسمدة بمنقباد

image description

ياسر عبدالفتاح أبوهندية نقيبًا للمحامين بدمياط

الأكثر قراءة

حقيقة وقف صرف الكمامات ضمن «تموين فبراير»

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

«النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع «قانون المرور»

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

خبراء تعليم ألمان يحذرون من مخاطر الإغلاق على كثير من التلاميذ

سباق مع الزمن لإنقاذ محاصرين في نفق بشمال الهند

التلوث الناتج عن الوقود الأحفوري مسؤول عن واحدة من كل 5 وفيات مبكرة

وفاة المؤلف وكاتب السيناريو الفرنسي جان كلود كاريير

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

«الثقافة» توثق عروض المسرح الكنسي مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الأقصر تناقش الثقافة ودورها في بناء ثقافات الشعوب

ثقافة القليوبية تناقش دور الأسرة في التعامل مع ذوي الهمم

«ثقافة الإسكندرية» تناقش أهمية الوعي السياحي