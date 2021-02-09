رفع 488 حالة إشغال وتحرير 102 مخالفة بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات المرورية اليومية علي المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.حيث نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مرورية مكثفة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وأسفرت عن رفع ١٩٨ حالة إشغال بنطاق شوارع "الجمهوريه ميدان الاوبرا - المحطه - عرابي- الاتوبيس- اسماعيل صدقي" وتحرير ٩٢ مخالفة عدم ارتداء كمامة بمركز ومدينه دمنهور، ورفع ٢١٠ حالة إشغال بالطريق العام والسوق العمومي برشيد.كما تم رفع ٨٠ حاله إشغال مابين ثابت ومتحرك بمركز ومدينه أبوحمص، وتحرير ١٠ محاضر غرامة عدم ارتداء كمامة بمركز ومدينة حوش عيسى.