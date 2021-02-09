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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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توجه الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بخالص التهنئة إلى الدكتور حسن عبد اللطيف أبو العلا الأستاذ بقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب ونائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية سابقاً لصدور قرار جمهوري بتعيينه نائباً لرئيس جامعة الوادي لشئون الدراسات العليا والبحوث ، متمنياً له التوفيق والسداد في منصبه الجديد.

«الجمال» يُعلن صدور 3 قرارات جمهورية بتعيينات بجامعة أسيوط

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:28 م
الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال
أسيوط - محمد أبو شادي:
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توجه الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بخالص التهنئة إلى الدكتور حسن عبد اللطيف أبو العلا الأستاذ بقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب ونائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية سابقًا لصدور قرار جمهوري بتعيينه نائبًا لرئيس جامعة الوادي لشئون الدراسات العليا والبحوث، متمنيًا له التوفيق والسداد في منصبه الجديد.

كما كشف رئيس جامعة أسيوط أن القرارات الجمهورية الصادرة تضمنت كذلك تعيين الدكتور عادل محمد محمود الأستاذ بقسم المحاصيل في منصب عميد كلية الزراعة وذلك خلفًا للدكتور محمد حمام زين العابدين العميد السابق للكلية والذي بلغ سن القانونية للمعاش، وكذلك تعيين الدكتور مجدي عبد الجواد علوان عثمان الأستاذ بقسم الآثار في منصب عميد كلية الآداب خلفًا للدكتور أحمد صابر العميد السابق للكلية وذلك لبلوغه السن القانونية للمعاش.

هذا ومن الجدير بالذكر أن العميد الجديد لكلية الزراعة شغل عددا من المناصب والتى تضمنت منصبه كوكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومدير وحدة ضمان الجودة بكلية الزراعة إلى جانب إشرافه على المزرعة الإرشادية التابعة للجامعة بالغريب.

أما العميد الجديد لكلية الآداب فشغل منصب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى جانب ترأسه لقسم الآثار بالكلية لعدة سنوات متتالية.

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