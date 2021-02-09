وزيرا خارجية العراق وفلسطين يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي العلاقات بين البلدين، حيث أكدا ضرورة تعميقها بما يحقـِّق مصالح الشعبين الشقيقين.وأوضحت وزارة الخارجية العراقية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم الثلاثاء - أن ذلك جاء خلال لقائهما على هامش الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربيّة على المُستوى الوزاري.ووجه حسين الدعوة للوزير الفلسطيني لزيارة العراق ومناقشة القضايا التي تهم الجانبين والمنطقة العربية، مشيرا إلى ضرورة تفعيل اللجنة العراقية-الفلسطينية المشتركة للدفع بالمصالح المشتركة.من جانبه، رحب وزير الخارجية الفلسطيني بالدعوة لزيارة العراق، معربا عن سعادته لتلبيتها في وقت قريب وأنها تمثل فرصة لمناقشة وتبني الحوارات الهادفة التي من شأنها تأكيد وحدة الموقف لاسيما في المرحلة الراهنة.وأشاد بمواقف العراق حكومة وشعبًا في سبيل نُصرة القضية الفلسطينية وتقديم التضحيات الكبيرة لأجلها.