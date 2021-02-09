رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حالات سحب الرخصة.. البرلمان يوافق على المواد العقابية بقانون المرور

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:28 م
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المواد العقابية بقانون المرور، والذي تناقشه الجلسة العامة اليوم.

وتنص المادة (72 مكررًا): تسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ)، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب)، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في حالة إرتکاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج).

وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين (3، 4) من البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (5، 6) من البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (۱، ۲، ۳، 4) من البند (ج).

وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب. وفي حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغي الرخصة ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداءً:
البند (أ):
1. مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.
2. مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.
3. وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.
4. عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة. كما يجوز منحها ترخيصا آخر المدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.

البند (ب):
1. السماح بوجود رکاب على أجزاء المركبة من الخارج.
2. استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
3. وقوف المركبة ليلا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
4. استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.
5. عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.
6. عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.
7- عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

مادة (75):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1) قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
2- قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون.
4) عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
5) قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت فراملها أو أحداهما غير صالحة للاستعمال.
6) تعمد إثبات بیانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.
7) تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.
8) ملغی.
9) تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقررة المركبات النقل السريع.
10) عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
11) اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
12- قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

100 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بالأهلي في حالة الفوز على بايرن ميونخ

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

الصور

image description

«سعد» يتفقد وحدة طب الأسرة «أولاد إبراهيم» ضمن مشروعات «حياة كريمة»

image description

«الجمال» يُعلن صدور 3 قرارات جمهورية بتعيينات بجامعة أسيوط

image description

«أسيوط»: متابعة دورية لمشروعات مبادرة «حياة كريمة» بمركز منفلوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد إجراءات السلامة بمصنع الأسمدة بمنقباد

image description

ياسر عبدالفتاح أبوهندية نقيبًا للمحامين بدمياط

الأكثر قراءة

هدية الرئيس.. «مستقبل وطن» ينظم قافلة مساعدات لأهالي عزبة الهجانة (فيديو)

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

حقيقة وقف صرف الكمامات ضمن «تموين فبراير»

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

السفير الأمريكي في فيتنام يصدر أغنية للاحتفال بالعام القمري الجديد

الخبراء يدعون لوضع كمامات أكثر جودة وفعالية

خبراء تعليم ألمان يحذرون من مخاطر الإغلاق على كثير من التلاميذ

سباق مع الزمن لإنقاذ محاصرين في نفق بشمال الهند

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

الغربي عمران: أقتران روايتي بصاحب نوبل شرف كبير

أطفال وشباب «برنا آرت» يتحدون كورونا بمعرض فني

«الثقافة» توثق عروض المسرح الكنسي مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الأقصر تناقش الثقافة ودورها في بناء ثقافات الشعوب