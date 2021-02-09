«المرور» ترصد 2663 مخالفة سرعة زائدة على الطرق

شنت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- عن ضبط 6021 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات: «2663 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 173 مخالفة السير بدون تراخيص، 20 مخالفة موقف عشوائى، 19 مخالفة شروط التراخيص».تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.