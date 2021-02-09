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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أسيوط»: متابعة دورية لمشروعات مبادرة «حياة كريمة» بمركز منفلوط

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:27 م
نائب المحافظ يتفقد
نائب المحافظ يتفقد الأعمال الجارية بمبادرة حياة كريمة بمركز
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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على المتابعة الدورية والمستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للاطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ الفعليه على أرض الواقع طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقًا والعمل على تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة إمكانات لها للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة المقررة.

وأضاف إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة سهلة وميسرة وتحسين وتطوير آخرى خاصة في القرى الأكثر احتياجًا مشيرًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ استراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة بكافة القطاعات الخدمية خاصة التي تتعلق بالمواطنين بقرى ونجوع المحافظة وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم وهو ما يظهر جليًا في تنفيذ المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعدد من قرى المحافظة.

كان المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط قد قام بجولة تفقدية لمتابعة ومعاينة مشروع الصرف الصحي والطرق المقرر رصفها بمركز منفلوط ضمن مبادرة "حياة كريمة" وذلك بحضور مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الطرق رافقه خلال الجولة محمود شامخ مدير الوحدة المركزية لحياة كريمة وفتحي صلاح مدير متابعة مشروعات حياة كريمة بالمحافظة ومسئولي المتابعة بالمركزين ومسئولي الوحدة المحلية بالمركز كما تمكن نائب المحافظ ـ على هامش جولته ـ من ضبط ٤ حالات مباني مخالفة وتعديات علي أراضي أملاك دولة بطريق بني عديات بمركز منفلوط واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح نائب المحافظ أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يتابع بصفة دورية كافة المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة طبقًا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي يولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" طبقًا للجدول الزمني المحدد لافتًا إلى العمل على تنفيذ تلك المشروعات بأعلى المواصفات والمعايير لتكون قادرة على إحداث تغيير فعلي على أرض الواقع وتحقيق الأهداف المرجوة مؤكدًا على تذليل كافة العقبات وتقديم سبل الدعم الممكنة لتنفيذ هذه المشروعات طبقًا لخطة ورؤية الدولة.
نائب المحافظ يتفقد الأعمال الجارية بمبادرة حياة كريمة بمركز منفلوط
نائب المحافظ يتفقد الأعمال الجارية بمبادرة حياة كريمة بمركز منفلوط
نائب المحافظ يتفقد الأعمال الجارية بمبادرة حياة كريمة بمركز منفلوط
«أسيوط»: متابعة دورية لمشروعات مبادرة «حياة كريمة» بمركز منفلوط
نائب المحافظ يتفقد الأعمال الجارية بمبادرة حياة كريمة بمركز منفلوط
نائب المحافظ يتفقد الأعمال الجارية بمبادرة حياة كريمة بمركز منفلوط
نائب المحافظ يتفقد الأعمال الجارية بمبادرة حياة كريمة بمركز منفلوط
«أسيوط»: متابعة دورية لمشروعات مبادرة «حياة كريمة» بمركز منفلوط

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