بعد زيارة «السيسى» للمنطقة.. 10 معلومات عن عزبة الهجانة

إشادات واسعة لرواد مواقع التواصل الاجتماعى بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعزبة الهجانة، المنطقة العشوائية بحى مدينة نصر تعتزم الدولة تطويرها، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن هذه العزبة التى سيتحقق حلم سُكانها خلال السنوات المقبلة.- هي إحدى المناطق العشوائية في حي مدينة نصر.- توجد منطقتان تحملان نفس الاسم في القاهرة، الأولى بحي مدينة نصر قرب ألماظة، والثانية في الحرفيين اسمها اسطبل عنتر.- أحدى أكثر المناطق العشوائية فقرًا وتهميشًا.- كان النائب مصطفى السلاب أول من دافع عن إزالتها.- تضم عدة كنائس وقد تم تنصيب الأنبا كليمنضس الأسقف العام لكنائس ألماظة وعزبة الهجانة وزهراء مدينة نصر، في 2015، بالقرار رقم 118.-زارها الرئيس عبد الفتاح السيسي بصحبة 11 وزيرًا.- كان فى إستقباله عدد كبير من سكانها.- تعمل الحكومة حاليًا على توفير سبُل الحياة الكريمة للقاطنين داخلها.- سيتم ربطها بشبطة الطرق الجديدة.- سيتم توفير مختلف الخدمات الاساسية بها.- منطقة ذات كثافة سكانية عالية.