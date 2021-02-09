أكثر من 136 ألف إصابة بفيروس كورونا في عمان
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:30 م
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أعلنت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد بالسلطنة بلغ 136 ألفا و187 حالة.
وذكرت الوزارة ـ فى بيان اليوم الثلاثاء أوردته وكالة الأنباء العمانية "أونا" ـ أن عدد الوفيات جراء الفيروس التاجي بلغ 1536 حالة بنسبة 13ر1%، فيما بلغ عدد المتعافين 128 ألفا و89 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.
وذكرت الوزارة ـ فى بيان اليوم الثلاثاء أوردته وكالة الأنباء العمانية "أونا" ـ أن عدد الوفيات جراء الفيروس التاجي بلغ 1536 حالة بنسبة 13ر1%، فيما بلغ عدد المتعافين 128 ألفا و89 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.