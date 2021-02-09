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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الغربي عمران: أقتران روايتي بصاحب نوبل شرف كبير

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:18 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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عبر الروائي اليمني الغربي عمران عن سعادته بوصول روايته "حصن الزيدي" إلي القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ التي تمنحها الجامعه الأميريكية، قائلا في تصريحات خاصة لــ "الدستور": نجيب محفوظ قيمة كبيرة ودوما أسعى لأن تقترن إحدى رواياتي بهذا الأسم العالمي.

وتابع: "حصن الزيدي" تدور أحداثها حول الحرب الدائرة في اليمن٬ وهي مذهبية بامتياز بين الشيعة والسنة، حرب بالوكالة عن إيران والسعودية.

تناقش الرواية معضلة الدين وتحويله على أيدي جماعات الإسلام السياسي إلى أداة تدمير مخيفة٬ وتلك النزعات الدموية بأسم الله التي لا تترك على وجه الأرض لا زرع ولا ضرع.

الرواية تبحث من خلال شخصياتها والصراع الدائر في مجتمعها عن بصيص نور نحو تحقيق سلام أساسه إقامة نظام مدني يكفل الحياة السوية للجميع، يحرم على تلك الجماعات العمل في السياسة، دستور يساوي بين جميع سكانه بحرية وعدالة ويكفل المساواة.

كانت الرواية قد صدرت في بيروت، عن دار نوفل للنشر والتوزيع، وفازت بجائزة راشد بن حمد 2019.

"حصن الزيدي" السادسة للغربي عمران المعروف بروايته المثيرة للجدل "مصحف أحمر". له في القصة القصيرة خمسة إصدارات٬ وفي الرواية ستة أعمال أبرزها: مصحف أحمر، ظلمة يائيل٬ ومملكة الجواري.

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