بإجراءات احترازية..7 نجوم يحييون حفلات لعيد الحب

يستعد عدد كبير من النجوم للتواجد بين جمهورهم لإحياء حفلات عيد الحب، التي تقدم هذا العام بشكل أقل من السنوات الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد، ولكنها حاضرة دون إلغاء كامل مثل حفلات رأس السنة.و تعود الفنانة لقاء الخميسي للغناء من خلال حفل غنائي جديد الخميس 11 فبراير الجاري، بساقية الصاوي بعد أن أعلنت عن حفلها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.ويقدم المطرب الشاب محمد الشرنوبي، حفله الجديد يوم 12 فبراير الجاري بمسرح الزمالك، وسيتم تحديد عدد من المقاعد التي حددتها الشركة المنظمة للحد من انتشار كورونا المستجد.وأصبحت الأوبرا المصرية بإمكانياتها الكبيرة ملجأ كبيرا للكثير من النجوم، من خلال 5 حفلات متتالية بداية من 11 فبراير حتى 15 فبراير يتواجد فيهم كلا من النجوم كارول سماحة، وأحمد جمال، وجنات، ومي فاروق، ومدحت صالح، وهاني شاكر، وأحمد سعد، وعلي الحجار.وقرر النجم عاصي الحلاني التواجد هذا العام خارج مصر حيث جعل دبي مقصده هذا العام من خلال حفل جديد بدبي، كما كان فريق بلاك تيما يستعد لحفل جديد في عيد الحب ولكن تقرر الإلغاء في الأيام الأخيرة.