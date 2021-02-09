رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بإجراءات احترازية..7 نجوم يحييون حفلات لعيد الحب

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:15 م
عيد الحب
عيد الحب
محمد قدري
طباعة
يستعد عدد كبير من النجوم للتواجد بين جمهورهم لإحياء حفلات عيد الحب، التي تقدم هذا العام بشكل أقل من السنوات الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد، ولكنها حاضرة دون إلغاء كامل مثل حفلات رأس السنة.

و تعود الفنانة لقاء الخميسي للغناء من خلال حفل غنائي جديد الخميس 11 فبراير الجاري، بساقية الصاوي بعد أن أعلنت عن حفلها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقدم المطرب الشاب محمد الشرنوبي، حفله الجديد يوم 12 فبراير الجاري بمسرح الزمالك، وسيتم تحديد عدد من المقاعد التي حددتها الشركة المنظمة للحد من انتشار كورونا المستجد.

وأصبحت الأوبرا المصرية بإمكانياتها الكبيرة ملجأ كبيرا للكثير من النجوم، من خلال 5 حفلات متتالية بداية من 11 فبراير حتى 15 فبراير يتواجد فيهم كلا من النجوم كارول سماحة، وأحمد جمال، وجنات، ومي فاروق، ومدحت صالح، وهاني شاكر، وأحمد سعد، وعلي الحجار.

وقرر النجم عاصي الحلاني التواجد هذا العام خارج مصر حيث جعل دبي مقصده هذا العام من خلال حفل جديد بدبي، كما كان فريق بلاك تيما يستعد لحفل جديد في عيد الحب ولكن تقرر الإلغاء في الأيام الأخيرة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الحكومة توضح حقيقة إلغاء معاش المرأة المطلقة

حقيقة وقف صرف الكمامات ضمن «تموين فبراير»

البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات أحكام قانون المرور

بجودة عالية.. تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبايرن.. "الكأس وقناة بين سبورت المفتوحة"

الصور

image description

«سعد» يتفقد وحدة طب الأسرة «أولاد إبراهيم» ضمن مشروعات «حياة كريمة»

image description

«الجمال» يُعلن صدور 3 قرارات جمهورية بتعيينات بجامعة أسيوط

image description

«أسيوط»: متابعة دورية لمشروعات مبادرة «حياة كريمة» بمركز منفلوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد إجراءات السلامة بمصنع الأسمدة بمنقباد

image description

ياسر عبدالفتاح أبوهندية نقيبًا للمحامين بدمياط

الأكثر قراءة

حقيقة وقف صرف الكمامات ضمن «تموين فبراير»

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

«النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع «قانون المرور»

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

خبراء تعليم ألمان يحذرون من مخاطر الإغلاق على كثير من التلاميذ

سباق مع الزمن لإنقاذ محاصرين في نفق بشمال الهند

التلوث الناتج عن الوقود الأحفوري مسؤول عن واحدة من كل 5 وفيات مبكرة

وفاة المؤلف وكاتب السيناريو الفرنسي جان كلود كاريير

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

«الثقافة» توثق عروض المسرح الكنسي مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الأقصر تناقش الثقافة ودورها في بناء ثقافات الشعوب

ثقافة القليوبية تناقش دور الأسرة في التعامل مع ذوي الهمم

«ثقافة الإسكندرية» تناقش أهمية الوعي السياحي