العثور على «مسن» مقتول في ظروف غامضة بدمياط.. والنيابة تبدأ التحقيق

يباشر المحامي العام لنيابات دمياط، التحقيق في مقتل شخص يدعي السيد محمود بصل، من قرية العنانية مركز دمياط، بعد أن تم العثور عليه قتيلا وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى التخصصي.تم أخذ أقوال الشهود وتحرير محضر شرطي بالواقعة، وقامت قوة أمنية بمعاينة موقع العثور على الجثمان، وتبين وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم إحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها.